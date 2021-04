Xtorm zaprezentował gadżety do zasilania elektroniki w terenie

Spadek napięcia

W maju do sprzedaży trafi seria gadżetów Xtorm, pozwalających podładować elektronikę z dala od gniazdka podczas wycieczek lub w wypadku awarii systemu zasilania. Nowa rodzina Xtreme składa się z sześciu urządzeń, większość to powerbanki o pojemności od 5000 do 20 000 mAh. Co ciekawe, trzy z nich są wyposażone w panele słoneczne i zapewniają ładowanie do 30 W. Towarzyszy im też specjalna mata solarna.

Powerbank i latarka w jednym

Pierwszy powerbank to Xtorm Rugged 20 000 mAh 30W. Ma jedno złącze USB-C zapewniające moc 30 W, jedno USB-C 15 W i dwa porty USB Quick Charge 18 W. Ogniwo zamknięto we wstrząso- i wodoodpornej obudowie z wbudowaną latarką o jasności 100 lm. Model ten kosztuje 360 zł. Oferowany jest też tańszy wariant za 270 zł o pojemności 10 000 mAh i mocy maksymalnej 18 W (w obudowie nie znajdziemy złącza USB-C 30 W).

Stała się światłość

W panel słoneczny są wyposażone trzy modele Super Charger. Dwa mają pojemność 10000 mAh, a ostatni 5000 mAh. Moc ładowania to 20 W dla wszystkich wersji. Najdroższy model (wyceniony na 400 zł) ma dwa panele słoneczne i obudowę na zawias, dzięki czemu naładujemy ogniwo nawet w obszarach o gorszym nasłonecznieniu. Za 220 zł możemy też kupić wersję bez zawiasu, z panelem o mniejszej powierzchni. Wariant z akumulatorem o pojemności 5000 mAh kosztuje 140 zł.

Ostatnia nowość to mata solarna Xtorm XAP275U, gwarantująca moc 21 W. Służy do ładowania urządzeń w terenie. Sprzęt ma dwa porty (USB i USB-C) i może zasilać nawet dwa gadżety jednocześnie. Panele umieszczone na macie pokryto nylonową powłoką zwiększającą ich wytrzymałość. Produkt ma też specjalną kieszonkę, pozwalającą schować urządzenie na czas ładowania, by nie było wystawione na działanie słońca.

fot. Xtorm