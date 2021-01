YARH.IO pokazuje nowy, modułowy komputer

Nutka nostalgii

Już wkrótce do sprzedaży trafi YARH.IO Micro 2. To nowy model kieszonkowego komputerka bazującego na Raspberry Pi 3B+. Wyglądający jak wyjęty z innej epoki model wyposażono w ekran IPS o przekątnej 4 cale i rozdzielczości 800x480 oraz miniaturową klawiaturę QWERTY. Jeżeli chodzi o złącza, u góry ekranu znajdziemy dwa porty USB. Nie uświadczymy tu modułu Wi-Fi, ale możemy go dodatkowo podpiąć.

Zbuduj sam!

Sprzęt jest zasilany wymiennym akumulatorem o pojemności 3500 mAh. To niejedyna część urządzenia, którą możemy wymienić. Producent po nabyciu YARH.IO Micro 2 (koszt to 630 dolarów) pozwala nam dowolnie modyfikować konstrukcję.

Jeżeli bardzo interesujecie się elektroniką, własny egzemplarz można nie tylko kupić, ale zrobić samodzielnie. Producent udostępnia bowiem listę części z odnośnikami do sklepów, instrukcję montażu oraz kod niezbędny do uruchomienia komputera.

fot. YARH.IO