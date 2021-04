Yahoo Answers wkrótce zostanie zamknięte

Zmiany trendów

Przedstawiciele Yahoo ogłosili, że sekcja Answers serwisu zostanie wyłączona 4 maja. Uruchomiona w 2005 roku witryna obecnie świeci już pustkami, ale swego czasu była istotna dla powstania wielu portali bazujących na tzw. Q&A (pytania i odpowiedzi). Lata temu inicjatywa zadawania sobie nawzajem publicznie pytań i udzielania na nie odpowiedzi przez wielu użytkowników zyskała spore grono entuzjastów. Yahoo Answers przyczyniło się do powstania m.in. witryny ask.fm czy nawet jej polskiego odpowiednika (Zapytaj).

Wyłączenie całkowite

Po latach strony tego typu straciły jednak wyraźnie na znaczeniu i Yahoo uznał, że przy dość małym zainteresowaniu internautów nie ma już sensu utrzymywać inicjatywy przy życiu. Użytkownicy portalu zostali poinformowani, że do 4 maja mogą korzystać z Answers bez żadnych ograniczeń, ale po tym terminie wszystko, włącznie z archiwum, zostanie usunięte z sieci. Do 30 czerwca 2021 roku użytkownicy będą mogli jednak wciąż odzyskać swoje dane, zwracając się bezpośrednio do pomocy technicznej Yahoo. Po tym terminie baza danych zostanie skasowana.

fot. Yahoo