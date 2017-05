Yanosik - duża aktualizacja aplikacji

Na początku tego roku twórcy aplikacji Yanosik zaprezentowali dwie istotne dla kierowców zmiany: rozszerzenie funkcji komunikatora o kolejne kraje europejskie (Czechy i Słowację) oraz wprowadzenie nowej nawigacji pomagającej ominąć korki. Na tym jednak nie koniec nowości. Użytkownicy aplikacji mogą spodziewać się kolejnej, znaczącej aktualizacji całkowicie zmieniającej wygląd aplikacji.



"Stworzyliśmy zupełnie nowy, bardziej przejrzysty i intuicyjny interfejs wzbogacony o zakładki pogrupowane tematycznie. Cel był prosty: unowocześnienie aplikacji, a przede wszystkim ułatwienie kierowcom korzystania z naszego systemu" - komentuje Paweł Bahyrycz z zespołu Yanosik.



Od teraz na pierwszym planie w aplikacji znajduje się profil użytkownika oraz jego postępy w aplikacji, a także wyszukiwarka, skrót do najważniejszych funkcji czy istotne notyfikacje z systemu tj. „zgłoś" i „nawiguj".



Wraz ze zmianą wyglądu komunikatora rozszerzona została także oferta YU! - ubezpieczeń zależnych od stylu jazdy, które oferowane są kierowcom za pomocą aplikacji Yanosik. Do tej pory użytkownicy aplikacji mogli otrzymać ofertę OC. Od dzisiaj do pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych dołączyły kolejne produkty: AC, Assistance i NNW.



"Cały proces ofertowania i zakupu odbywa się z poziomu aplikacji. Kierowcy jeżdżący bezpiecznie otrzymają na urządzenia mobilne propozycję oraz warunki umowy. Jej zawarcie polega na akceptacji i zapłacie online" - wyjaśnia Witold Jaworski, współtwórca marki YU!.



Wszystkie oferty przygotowywane są indywidualnie dla każdego kierowcy. Przy obliczaniu składek brane są pod uwagę m.in. takie parametry jak dynamika jazdy, miejsca w jakich porusza się pojazd czy częstotliwość korzystania z aplikacji.



Nowością jest także rozłożenie opłat na 12 miesięcy bez dodatkowych kosztów. Propozycja zakupu polis marki YU! będzie kierowana do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych stanowiących podstawę do wyliczenia składki poszczególnych ubezpieczeń.



Zmiany wyglądu aplikacji i oferowanie polis komunikacyjnych dotyczą systemu operacyjnego Android. Trwają jednak prace nad wprowadzeniem zmian na inne platformy.