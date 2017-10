Yanosik Pro - wiele funkcji w jednym

Yanosik to system wzajemnej wymiany informacji pomiędzy kierowcami o różnego rodzaju zagrożeniach na drodze. Z tego rozwiązania skorzystało już ponad 6,5 mln kierowców, a średnio miesięcznie odnotowuje się 1,5 mln użytkowników online. Oprócz rozwijania aplikacji twórcy systemu postanowili wprowadzić na rynek urządzenie nowej generacji:

- Tym razem postawiliśmy na kompleksową pomoc dla kierowców. Oprócz informacji o zagrożeniach spotykanych na drodze, w urządzeniu umieściliśmy takie funkcje, by wesprzeć kierowcę w niemal każdej sytuacji: podczas manewrowania na parkingu, płacenia za postój czy rejestrowania tego, co dzieje się na drodze w przypadku niebezpieczeństwa - komentuje Jakub Wesołowski, Yanosik. Jakie dokładnie funkcje zawiera nowe urządzenie?

Główną zaletą Yanosik PRO jest nawigacja, która wskaże kierowcy trasę omijającą korki. Wczytana do urządzenia mapa jest na bieżąco aktualizowana w oparciu o najświeższe dane o natężeniu ruchu, dzięki czemu kierowcy otrzymują informacje na temat bieżącej przepustowości dróg. Jeśli na trasie widoczny jest korek, to nawigacja wyznacza alternatywną drogę omijając zator.

Ponadto nowy terminal posiada opcję wideorejestratora z funkcją Auto Crash Recorder, która w momencie gwałtownego hamowania lub wstrząsu zapisuje automatycznie nagranie. W ten sposób kierowca może się obronić w sytuacjach nadużyć ze strony innych uczestników ruchu drogowego.

Ponadto urządzenie można dodatkowo podłączyć do przewodowej lub bezprzewodowej kamerki cofania, dzięki czemu kierowca zyskuje dokładniejszy podgląd na to co dzieje się z tyłu podczas parkowania. Takim sposobem można uniknąć zarysowania lub uszkodzenia auta.

Kierowcy, którzy jeżdżą bezpiecznie i odpowiedzialnie z nowym urządzeniem mają szansę na niższe składki OC, AC, Assistance oraz NNW. A to za sprawą kolejnej funkcji przypisanej do urządzenia, która za zgodą użytkownika monitoruje jego styl jazdy. Na tej podstawie kierowca w zamian za bezpieczną jazdę może otrzymać atrakcyjną cenowo propozycję polis ubezpieczeń komunikacyjnych od marki YU! (Yanosik Ubezpiecza).

- Działamy na zasadzie "bezpieczny płaci mniej". Cały proces ofertowania i zakupu odbywa się z poziomu urządzenia. Kierowcy jeżdżący odpowiedzialnie otrzymają na terminal propozycję oraz warunki umowy. Jej zawarcie jest uproszczone do maksimum i polega na akceptacji i zapłacie online - komentuje Witold Jaworski, współtwórca marki YU!.

Dodatkowo z poziomu urządzenia można sprawdzić parametry silnika. Po podłączeniu Yanosik Connect do gniazda OBD, Yanosik PRO wyświetli takie informacje jak: obroty silnika, temperaturę chłodnicy, obciążenie silnika oraz kody błędów. W ten sposób kierowca może kontrolować sytuację pod maską i uniknąć kosztownej niekiedy naprawy.