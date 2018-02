YetiWay – nowa aplikacja twórców Yanosika

Yanosik to najpopularniejszy w Polsce komunikator dla kierowców. Miesięcznie z aplikacji korzysta średnio 1,5 mln użytkowników, a liczba pobrań przekroczyła już 7,5 mln. Twórcy tego systemu nie zwalniają jednak tempa i wraz z początkiem roku udostępniają nowy produkt: aplikację YetiWay, która poinformuje użytkowników m.in. o kontrolach prędkości, fotoradarach, remontach czy wypadkach. Brzmi znajomo? Nic dziwnego, gdyż komunikator ten przypomina znaną już przez wielu kierowców aplikację Yanosik. Czy to z kolei oznacza zmiany dla użytkowników darmowego Yanosika?

"Aplikacja Yanosik była, jest i będzie bezpłatnym rozwiązaniem. Nie zamierzamy tego zmieniać. YetiWay to kolejna usługa, która odpowiada na oczekiwania wielu naszych użytkowników. W ostatnim czasie otrzymywaliśmy sporo sugestii od kierowców, by wprowadzić na rynek wersję płatną, która nie zawierałaby reklam. YetiWay to zatem ukłon w ich stronę i możliwość korzystania z systemu Yanosik w zamian za niewielką opłatę. Tym samym dajemy naszym użytkownikom możliwość wyboru i dopasowujemy ofertę do ich potrzeb" - komentuje Dawid Nowicki. "Kierowcy korzystający z darmowej aplikacji Yanosik mogą zatem spać spokojnie, gdyż opłaty dotyczą jedynie nowego produktu" - dodaje. Jak zatem działa nowość przygotowana przez twórców Yanosika?

YetiWay, czyli podaj dalej

YetiWay to komunikator drogowy, który będzie wyświetlany w formie, znanej już z Yanosika, pływającej ikony. Dzięki temu aplikacja jest funkcjonalna i prosta w obsłudze. Jednak to nie jedyna zaleta zastosowanego minimalizmu. Mianowicie, kierowcy mogą jednocześnie korzystać z systemu Yanosik, czyli zgłaszać i otrzymywać informacje o bieżącej sytuacji na drodze oraz używać dowolnej nawigacji dostępnej na rynku mobilnym. Dla dodatkowego ułatwienia w ustawieniach aplikacji można zaznaczyć opcję autostartu, by YetiWay włączał się automatycznie po uruchomieniu ulubionej nawigacji. Dodając zgłoszenia za pomocą aplikacji kierowcy zostawiają zatem swój ślad, informując tym samym innych kierowców o bieżącej sytuacji na drodze.

Aplikacja YetiWay dostępna jest dla systemu Android. Trwają jednak intensywne prace nad rozszerzeniem oferty dla użytkowników iPhonów.