YouTube - serwis testuje nowy wygląd

Nowy YouTube to przede wszystkim zmieniony, unowocześniony wygląd. Oprawa graficzna jest dużo bardziej minimalistyczna i płaska. Na stronie jest mniej jakichkolwiek dodatków graficznych, a to co najważniejsze, czyli miniaturki filmów i treść, są bardziej wyeksponowane. Podział menu i rozkład głównych funkcji się nie zmienił.

Na stronie odtwarzania danego filmu, zwiększono ilość miejsca, które zajmuje samo wideo, znacznie zmniejszono charakterystyczny pasek obrazujący stosunek łapek w górę do łapek w dół i wprowadzono nowy tryb kinowy. Jedną z najważniejszych zmian, jest dodatnie trybu nocnego, który zmienia kolorystykę całej strony na ciemniejsza, co ma ułatwić korzystanie z serwisu w nocy.

Aby aktywować nowy interfejs należy wejść na stronę youtube.com/new i kliknąć na przycisk "Wypróbuj teraz".