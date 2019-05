YouTube Music i YouTube Premium już w Polsce

YouTube Music to zupełnie nowa muzyczna usługa streamingowa, dzięki której można korzystać z zasobów YouTube bez ograniczeń, i to nie tylko z materiałów wideo. Teraz w jednym miejscu będzie można znaleźć również oficjalne albumy, single, covery czy nagrania z koncertów.

Najważniejsze funkcje YouTube Music:

1. Dostęp do bogatego katalogu muzyki. Dostępne będą nie tylko teledyski, ale też oficjalne albumy, single, remiksy, występy na żywo i covery. Użytkownicy, którzy zdecydują się na wersję Premium, będą mogli dodatkowo słuchać muzyki bez przerw i reklam, a także pobierać utwory, aby potem wracać do nich offline. Możliwe będzie także odtwarzanie muzyki w tle - przy wyłączonym ekranie i podczas korzystania z innych aplikacji.

2. Brzmienia dopasowane do gustu użytkownika. Ekran główny będzie dynamicznie dostosowywał wyświetlane wyniki do potrzeb posiadacza konta w oparciu o wcześniejsze odtworzenia, aktualną lokalizację lub aktywność.

Z czasem, w miarę słuchania, ekran główny będzie też coraz lepiej dopasowany, ponieważ aplikacja lepiej pozna gust danego użytkownika.

3. Tysiące playlist na każdą okazję. Dzięki bogatym zasobom YouTube Music dobranie idealnie pasującego zestawu utworów nie będzie żadnym problemem. Playlista Blogged 50 zapewni ogrom nowości, Hotlista Polska lub Polski hip-hop dostarczą brzmienia rodzimych artystów, a playlista Indie Under Pressure skutecznie przyśpieszy tętno podczas ćwiczeń. Użytkownicy mogą również sprawdzić czego aktualnie słucha zespół YouTube wybierając na przykład listę Hairbrush Karaoke albo Good Friends, Cheap Whiskey. Kontekstowe listy odtwarzania dostosowane do preferencji dostępne są zawsze w karcie głównej. Można zapisywać je w osobistej Bibliotece albo wykorzystać jako inspirację do tworzenia własnych kompozycji.

4. Inteligentne wyszukiwanie pozwoli namierzyć piosenkę nawet jeśli w pamięci nie zachował się jej tytuł, ani nawet wykonawca - wystarczy wyszukać utwór po tekście, wpisując np. „nie chcę iść pod wiatr" lub „w moich snach, na zakręcie" i... gotowe! Podobnie jak w wyszukiwarce Google - pomyłka w zapisie nie przeszkodzi YouTube Music w pokazaniu poprawnego wyniku. Co śpiewa Taylor Swift - „starbucks lovers" czy „got a long list of ex-lovers"?

5. Najpopularniejsze wideo na wyciągnięcie ręki. Za pośrednictwem dedykowanego ekranu Hotlista, aplikacja podpowie czego najchętniej słuchają użytkownicy YouTube i co jest na czasie. Teraz to m.in. teledysk Power is Power, który promuje ostatni sezon „Gry o tron". Użytkownicy mogą posłuchać też piosenek, które trafiły do naszych popularnych zestawień, na przykład 100 najpopularniejszych utworów na całym świecie.

6. Dostęp do muzyki w trybie offline. Z YouTube Music Premium użytkownicy mogą słuchać utworów w tle i bez reklam, a także wtedy, kiedy nie mają dostępu do internetu. Składanka offline nie tylko dostarczy muzykę wtedy, kiedy jest potrzebna, ale będzie też automatycznie pobierać dodawane utwory. Można ją znaleźć w karcie Biblioteka, wraz z innymi pobranymi albumami, utworami i listami odtwarzania. Parametry pobierania można skonfigurować w ustawieniach.

Użytkownicy mają do dyspozycji usługę w wersji bezpłatnej (z reklamami), mogą również wybrać YouTube Music Premium i zyskać możliwość słuchania muzyki w tle, pobierania utworów i korzystania z aplikacji bez reklam za jedyne 19,99 zł miesięcznie. Dostępny jest również plan rodzinny za 29,99 zł miesięcznie. Przez pierwsze dwa tygodnie od premiery użytkownicy mają możliwość testowania usługi w wersji Premium przez trzy miesiące za darmo.

Dzień premiery YouTube Music to także premiera YouTube Premium

Od dziś można również uaktualnić swoją aplikację YouTube do wersji Premium i korzystać ze wszystkich udogodnień jakie zapewnia ta opcja, w tym uzyskać dostęp do oferty filmów i programów z serii YouTube Originals. Znajdują się tam m.in. seriale takie jak Cobra Kai, Origin, Wayne czy Weird City. YouTube Premium można wypróbować za darmo przez trzy miesiące. Po zakończeniu tego okresu usługa będzie dostępna za 23,99 zł miesięcznie, natomiast przy wyborze opcji dla całej rodziny - 35,99 zł miesięcznie.

Subskrybenci Google Play Music, otrzymają dostęp do YouTube Music Premium automatycznie, wraz zachowaniem obecnej ceny. Dla nich nic się nie zmieni - podobnie jak za pośrednictwem Google Play Music będą mieli oni dostęp do wszystkich zakupionych utworów muzycznych, przesłanych plików i playlist.

YouTube Music można pobrać z Google Play lub App Store albo odwiedzając serwis na stronie music.youtube.com. Można też bezpłatnie zarejestrować się w YouTube Premium na youtube.com/premium.