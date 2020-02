YouTube Music pozwoli wgrywać pliki lokalne

YouTube Music to serwis nieustannie udoskonalany, dzięki czemu zyskuje funkcje analogiczne do innych popularnych apek muzycznych. Aktualnie testowane jest np. wyświetlanie tekstu odtwarzanych utworów. Możemy się spodziewać, że pod tym względem serwis przebije nawet Spotify, gdzie tekst zaimportowano tylko do wybranych utworów, podczas gdy YouTube Music zintegrowano z LyricsFind, co umożliwia poznawanie słów większej liczby utworów.

Google ogłosiło również prace nad rozszerzeniem apki YTM o możliwość wgrania własnych plików muzycznych, tzw. bibliotek lokalnych. Dotyczy to przede wszystkim Google Play Music i pobranych stamtąd utworów oraz stworzonych za pomocą programu playlist. Połączenie apki z lokalnymi plikami i utworami, które posiadamy w chmurze, jest w fazie testów beta.

fot. YouTube Music