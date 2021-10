YouTube Rewind znika na zawsze

Ubiegłoroczna decyzja o rezygnacji z zaprezentowania przez YouTube'a klipu Rewind – materiału podsumowującego mijające 12 miesięcy na platformie streamingowej – nie była wydarzeniem jednostkowym. Koncern z Mountain View zapowiedział, że kolejne filmy z tej serii już nigdy się nie pokażą.

Thank you to all the creators involved in Rewind - we'll be for your Rewinds as we refocus our energies on celebrating you and the trends that make YouTube with a different and updated kind of experience - stay tuned! → https://t.co/kI69C24eL0