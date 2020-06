YouTube idzie w ślady TikToka

YouTube testuje funkcję nagrywania krótkich klipów.

O eksperymencie związanym z nową funkcją poinformowano na stronie społeczności YouTube'a.

Całkiem jak w TikToku

Funkcja kręcenia krótkich klipów jest obecnie testowana na niewielkiej grupie użytkowników urządzeń z systemami Android i iOS. W górnej części interfejsu zmodyfikowanej aplikacji YouTube pojawia się przycisk Utwórz wideo, który po przytrzymaniu pozwala nakręcić film o długości nieprzekraczającej 15 sekund. Sam materiał może składać się z wielu ujęć, które zostaną automatycznie połączone.

Osoby, które chcą umieścić na platformie dłuższe filmy, nadal mogą to zrobić, jednak klipu nie da się nagrać za pomocą aplikacji YouTube. Konieczne będzie przygotowanie dłuższego materiału i przesłanie go w tradycyjny sposób do serwisu streamingowego.

Na razie przedstawiciele Google'a nie wspominają nic o dodatkowych narzędziach w aplikacji YouTube, takich jak filtry czy możliwość dodawania efektów, muzyki albo przycisków służących do zmiany prędkości odtwarzania materiału.

fot. Gerd Altmann – Pixabay