YouTube na Androida otrzymał nowy interfejs

Teraz zupełnie nie przypomina on Material Design, a bardziej wersję dostępną na urządzenia Apple. Przede wszystkim, pasek główny został przeniesiony na dół, przez co łatwiej jest go dosięgnąć kciukiem. Oprócz tego, przycisk aktywowania relacji live został przeniesiony na górę. Ikonki główne są teraz podpisane, co z pewnością wpłynie na łatwiejszą obsługę, szczególnie wśród mniej zaawansowanych użytkowników.

Warto wspomnieć, że Google nie jest jedynym deweloperem, który postawił na rozwiązania z graficzne iOS. Pierwszy zrobił to TIDAL, który jakiś czas temu przeprojektował wygląd swojej aplikacji na Androida w bardzo podobny sposób.

Skąd taki trend? Producenci przede wszystkim chcą ujednolicić interfejs graficzny aplikacji, a przy tym nawigacja za pomocą paska znajdującego się na dole jest dużo wygodniejsza.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL