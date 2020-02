YouTube na szczycie

Koncern Alphabet opublikował na początku lutego br. dane na temat przychodów reklamowych serwisu YouTube: w roku 2019 przekroczyły one 15 miliardów dolarów, co stanowi ok. 10% przychodów Google'a.

Wynik taki jest imponujący, ale nie powinien dziwić, gdy weźmie się pod uwagę popularność poszczególnych programów służących do oglądania klipów wideo na urządzeniach przenośnych. Dominuje tutaj aplikacja YouTube. Z każdych 10 minut strumieniowanego materiału aż 7 było oglądanych za pośrednictwem programu YouTube uruchamianego na smartfonach, tabletach i innym sprzęcie przenośnym działającym pod kontrolą Androida.

Należy przy tym pamiętać, że serwis YouTube nie jest dostępny w Chinach, więc tamtejsi właściciele telefonów nie są uwzględniani w statystykach. Tymczasem wynik czterech konkurencyjne aplikacji (Tencent News, Tencent Video, iQIYI i Xigua Video) jest napędzany właśnie przez chińskich użytkowników.

fot. AppAnnie