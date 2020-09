YouTube rywalizuje z TikTokiem

Nakręć i pokaż

Niepewność co do losów TikToka w USA sprawia, że kolejny usługodawca spróbuje uruchomić własny odpowiednik aplikacji do dzielenia się samodzielnie nakręconymi krótkimi klipami wideo. W oficjalnym blogu YouTube'a pojawiła się zapowiedź narzędzia Shorts, pozwalającego tworzyć filmy o maksymalnej długości 15 sekund.

Na początek Azja

Testy nowej usługi rozpoczną się w czasie najbliższych dni w Indiach – czyli w kraju, w którym TikTok jest już od pewnego czasu zakazany. Na Shorts złożą się narzędzia dzięki którym będzie można łączyć w całość nakręcone fragmenty klipów, dodawać do nich ścieżki dźwiękowe korzystając z zasobów YouTube'a, kontrolować prędkość odtwarzanych filmów i wyświetlać licznik czasu. Jest to zestaw znany z oryginalnej aplikacji firmy ByteDance oraz z jednego z jej klonów – programu Reels opracowanego przez zespół Instagrama.

Gotowe materiały będą wyświetlane w znanym „tiktokowym" układzie prostokąta, którego poziome krawędzie są krótdsze od pionowych. Nowe funkcje zostaną wyraźnie oznaczone w aplikaci YouTube dla Androida, a później także dla iOS-a.

Shorts mają pojawić się także w innych krajach, ale na razie przedstawiciele YouTube'a nie podają ani tego, o które państwa chodzi, ani nie mówią o harmonogramie uruchamiania usługi

fot. YouTube