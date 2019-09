YouTube testuje opcję kolejkowania filmów

YouTube jest w ostatnim czasie sukcesywnie rozbudowywany o nowe funkcje. Po wprowadzeniu usług Music, Premium i Originals Google pracuje nad wyeliminowaniem jednej z największych wad serwisu. Chce umożliwić tworzenie kolejki odtwarzania filmów.

Do tej pory istniała tylko namiastka takiej możliwości - w formie playlisty. Jest to jednak opcja nieco uciążliwa, bo wymaga każdorazowego czyszczenia. Nowy algorytm ma pozwolić na dodanie filmu do kolejki odtwarzania jednym kliknięciem. Utworzenie listy spowoduje tymczasowe wyłączenie skryptu, który dotychczas automatycznie uruchamiał kolejny filmik dopasowany do naszych preferencji.

Na razie funkcja ta jest dostępna tylko w wersji testowej przeglądarki. Część użytkowników po włączeniu YouTube'a zobaczy komunikat o nowej opcji, reszta może w każdej chwili zalogować się pod adresem youtube.com/new do wersji beta.

Nowa funkcja pozwala na dodawanie do kolejki filmów widocznych na liście wyszukiwania lub na stronie głównej.

Spowoduje to lekką modyfikację wyglądu playera - pojawi się w nim dodatkowy pasek, który pozwoli podejrzeć kolejkę i na przykład zmienić kolejność nagrań.

Testy potrwają do 10 września, a przez najbliższy tydzień firma będzie zbierać uwagi od użytkowników. Termin wprowadzenia nowej opcji będzie zależał od reakcji testerów.

fot. YouTube