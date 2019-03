YouTube wyłącza możliwość komentowania filmów wideo z udziałem nieletnich

Jednym z drastycznych środków, na jakie zdecydował się YouTube, jest eliminacja komentarzy do filmów z udziałem osób nieletnich, których następstwem bywa „drapieżne zachowanie" innych użytkowników - mówią eksperci z Bitdefender. Nowy algorytm zostanie wykorzystany w przypadku „dziesiątków milionów" filmów, ale w kanałach stwarzających mniejsze zagrożenie nadal wolno będzie umieszczać komentarze, tyle że pod kontrolą moderatora.

„Ostatnio miały miejsce poważne incydenty, zagrażające bezpieczeństwu dzieci korzystających z serwisu YouTube" - napisała na Twitterze Susan Wojcici, dyrektor generalna YouTube. „Nic dla nas nie jest ważniejsze niż zapewnienie młodym ludziom bezpieczeństwa na naszej platformie.

„W ciągu ostatniego tygodnia wyłączyliśmy komentarze z dziesiątków milionów filmów, które mogą być podstawą agresywnego zachowania" - czytamy w oświadczeniu firmy. „Czynności nasze koncentrują się na filmach z udziałem młodszych nieletnich. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy starali się zidentyfikować filmy, które mogą być przyczyną zagrożeń i zawiesimy możliwość komentowania filmów przedstawiających zarówno młodszych, jak i starszych nieletnich".

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa społeczności i uciszenie niepokoju wywołanego wykorzystywaniem dzieci zostały podjęte po tym, jak nagranie „dokumentujące, w jaki sposób pedofile wykorzystali komentarze - na temat filmów wideo przedstawiających dzieci - do pokierowania innymi «drapieżcami», stało się toksyczne". Ponadto wielu czołowych reklamodawców, w tym AT&T, Disney, Nestlé i Epic Games, przestało reklamować się w serwisie YouTube po tym, jak ich reklamy były wyświetlane w filmach z nieletnimi, pod którymi pojawiały się agresywne, okazujące jawnie złe emocje komentarze - pisze The New York Times. Inne komentarze zawierały dokładne wskazanie chwil, w których na filmie pojawiają się kompromitujące obrazy.