YouTube: wyszukiwanie głosem w przeglądarce

Wyszukiwanie głosowe jest już obsługiwane przez serwis YouTube także w przeglądarce WWW.

W Polsce (na razie) bez komend

W webowym wydaniu YouTube'a zobaczymy już ikonę mikrofonu umieszczoną z prawej strony obok pola wyszukiwania. Po jej kliknięciu serwis prosi na pozwolenie korzystania z mikrofonu podłączonego do komputera; jeśli jej udzielimy, będziemy mogli głosowo wyszukiwać materiały. Nie trzeba być przy tym zalogowanym do usługi Google'a.

Angielskojęzyczna wersja serwisu obsługuje dodakowo komendy głosowe „Show me my subscriptions", „Show my watch history" i „Show me [my] library". W polskim wariancie nie da się ich używać i to niezależne od tego, czy wypowiadamy polecenia po angielsku, czy też w rodzimym języku. W pierwszym przypadku mechanizm sztucznej inteligencji stara się przełożyć rozkazy na polski (przykładowo, po wydaniu komendy „Show my watch history" wyszukiwane są materiały zawierające słowo „historia" lub „historie" ); w drugim odnajduje po prostu klipy o tytułach najbliższych wypowiedzianej frazie.

fot. YouTube