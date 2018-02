Youtube Go dostępny w 130 krajach

YouTube Go posiada kilka ciekawych funkcji, które czynią go pod pewnymi względami atrakcyjniejszą opcją niż bazowa aplikacja. Przede wszystkim, zajmuje mniej miejsca na dysku i umożliwia pobieranie wybranych materiałów, aby móc obejrzeć je później, kiedy nie będziemy mieli dostępu do sieci. To świetna opcja dla użytkowników mających problem ze stałym dostępem do szybkiego internetu, albo często podróżujących samolotem.

Nowa wersja aplikacji umożliwia pełną kontrolę nad zużyciem danych i manualny wybór jakości filmu, przy okazji informując ile miejsca zajmuje każda z wersji. Co ciekawe, można także dzielić się filmami ze znajomymi bez użycia internetu (bezpośrednio pomiędzy urządzeniami).

Rozwiązanie zostało stworzone głównie z myślą o regionach świata, gdzie nie ma szybkiego, stałego dostępu do internetu. Mowa tutaj między innymi o Indiach, które jako pierwsze dostały możliwość korzystania z YouTube Go. Teraz, Google udostępniło aplikację dla 130 krajów z całego świata. W polskim Sklepie Play wciąż jednak nie ma tej pozycji i zainteresowani mogą ją zainstalować tylko pobierając plik .apk z zewnętrznych źródeł.