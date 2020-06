Youtube dzieli filmy na rozdziały

Potrzebny znacznik czasu

Dzięki znacznikom czasu umieszczonym w opisie filmu jest on podzielony na tzw. rozdziały (chapters). Taki podział to funkcja opcjonalna – jej włączenie zależy od twórców filmu. Kiedy ją uruchamiają, muszą się upewnić, że pierwsza sygnatura czasowa jest w miejscu 0:00 oraz że występują co najmniej trzy sygnatury czasu lub rozdziały mają długość co najmniej 10 sekund. Chcąc wyłączyć tę funkcję, osoba, która udostępnia film, powinna zmienić pierwszą sygnaturę w opisie filmu na inną niż 0:00, np. 0:01.

Nie trzeba już przewijać filmu

Funkcja jest dostępna na Androida, iOS-a oraz na PC. YouTube testował ją od kwietnia br. Platforma twierdzi, że otrzymała pozytywny feedback od użytkowników.

Do tej pory żeby zobaczyć konkretny fragment np. poradnika lub recenzji, trzeba było przewijać film. Teraz wystarczy, że przejdzie się do odpowiedniego rozdziału widocznego na pasku postępu odtwarzanego materiału.

fot. Geralt – Pixabay