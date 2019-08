YubiKey 5Ci – pierwszy klucz zabezpieczeń do smartfonów

Yubico zaprezentowała YubiKey 5Ci. Jest to pierwsze na świecie zabezpieczenie tego typu wyposażone w złącza USB-C oraz Lightning, może więc posłużyć do ochrony urządzeń działających pod kontrolą iOS-a macOS-a, Windowsa i Androida. Ustalona przez producenta cena to 70 dolarów.

W chwili debiutu kluczem można zabezpieczyć następujące aplikacje mobilne do przechowywania haseł: 1Password, Bitwarden, deshlane, Idaptive, LastPass oraz Okta iOS. Brave jako jedna przeglądarka pozwala też na zabezpieczenie dodatkowych usług. Zgodne z YubiKey 5Ci są na tę chwilę serwisy: Twitter, Bitbucket, GitHub i Login.gov. Ponadto spółka Yubico nawiązała współpracę z Dropboksem, Keeper Security, SecMarkerem i kilkoma innymi – to najprawdopodobniej kolejne firmy, które wprowadzą autoryzację za pomocą YubiKey 5Ci.



Klucz jest zgodny z obowiązującym obecnie standardem FIDO2, ale obsługuje też protokoły WebAuthn, OTP, PIV i OpenPGP. Yubico udostępniło też zestaw narzędzi i poradników dla developerów.

