Z Androidem wykryjesz AirTaga

Nie tylko iPhone'y

Koncern z Cupertino opracował dla potrzeb urządzeń z Androidem aplikację Tracker Detect, która służy do wykrywania niechcianych urządzeń AirTag lub podobnych znaczników (trackerów). Według Apple'a program pomoże użytkownikom Androida uniknąć śledzenia za pomocą tego typu akcesoriów.



AirTagi to niewielkie urządzenia firmy Apple, które można przymocować do różnych przedmiotów w celu łatwego ich odnajdowania. Tracker przekazuje dane o własnym położeniu współpracując z usługą Znajdź mój (Find My) i pobliskimi smartfonami Apple'a. Zdarza się jednak, że AirTagi są podrzucane niczego nieświadomym osobom i używane w celu sprawdzania ich lokalizacji.

Apple poinformował, że Tracker Detect pozwoli użytkownikom sprzętu z Androidem na skanowanie najbliższego otoczenia pod kątem obecności aktywnych, lecz nieznanych im AirTagów, które mogą być podrzucone w złych zamiarach. Aplikacja zaalarmuje użytkownika, kiedy wykryty AirTag będzie znajdował się w pobliżu przez 10 minut. Tracker Detect pomoże zlokalizować urządzenie i je wyłączyć.

fot. Apple