Z Facebooka wyciekło 500 milionów numerów telefonów

Wielkie przejęcie

Na Facebooku doszło do jednego z największych wycieków danych. Do sieci trafiły numery telefonów ponad 533 milionów użytkowników, wraz z przypisami, do kogo należą. Informację o wycieku ujawniono, gdy na Telegramie pojawił się bot próbujący sprzedać całą bazę danych.

Kup sobie numer

Sprawę odkrył Alon Gal, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa. Numery miały trafić do sieci już w 2019 roku, a Facebook zablokował dalszy wyciek. Jednak zdobyte wtedy dane krążą w sieci. Na ich całkowite odkupienie niewielu będzie stać. Przestępcy żądają ok. 80 zł za pojedynczy numer, oferując ceny promocyjne w przypadku ilości hurtowych.

Mniej uspokajające od ceny jest to, że bot nie sprzedaje nam losowych numerów. Wysoka cena wynika z faktu, że osoba zainteresowana inwestycją może przed zakupem podać ID konkretnego użytkownika i nabyć numer, jeżeli tylko znajduje się on w bazie. Nie wszystkie dane bowiem wyciekły – w przypadku Polski jest to 2,6 miliona kontaktów.

fot. Pixabay