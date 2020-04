Z wideorozmów powstaną podcasty

Tworzenie podcastów jest coraz łatwiejsze.

Aplikacja Anchor należąca do Spotify reaguje na obecną sytuację i większe zapotrzebowanie na konwersacje wideo. Nowe funkcje mają także ułatwić tworzenie podcastów. Dzięki nim rozmowy prowadzone przez takie aplikacje jak Zoom, Google Meet, Skype, FaceTime, Twich czy Instagram Live będzie można zapisać i udostępnić w postaci serii odcinków.

Baw się dźwiękiem

Aby skorzystać z tej możliwości, należy przesłać nagranie rozmowy na stronę internetową Anchor. Plik zostaje automatycznie załadowany do programu służącego do tworzenia podcastów, w którym możemy dowolnie go zmontować, a nawet dodać podkład muzyczny, efekty dźwiękowe oraz inne nagrania.

Są pewne ograniczenia

Użytkownicy będą mogli korzystać z plików MP4 oraz MOV nagranych przez dowolną platformę. Należy jednak pamiętać, że niektóre serwisy przy próbie pobrania kopii zapasowej wideorozmów wymagają przejścia na wersję premium usługi.

Problemy pojawiają się także w przypadku serwisu YouTube, ponieważ Google nie podaje żadnego oficjalnego sposobu pobierania kopii zapasowych filmów.

Nagrywaj z przyjaciółmi

Nowe możliwości stanowią aktualizację funkcji „Record with Friends" udostępnionej w ubiegłym miesiącu. Narzędzie pozwala w prosty sposób dołączać gości do rozmowy, nawet jeśli nie mają oni konta w Anchor.

