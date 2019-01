ZAGG pokazał klawiaturę Slim Book Go

Smukła, ale wytrzymała, klawiatura ZAGG Slim Book Go łatwo zmieści się do każdej torby lub plecaka. Rozwiązanie zapewnia ochronę iPad przed uszkodzeniami w podróży oraz podczas normalnego użytkowania. Z klawiaturą ZAGG można sparować dwa urządzenia i następnie łatwo przełączać się między nimi. Odłączana klawiatura sprawdzi się w różnych środowiskach pracy, a dołączona podpórka zapewnia optymalne widzenie z możliwością łatwego ustawienia kąta nachylenia.

Przyciski klawiatury, dostępne w siedmiu podświetlanych kolorach, zapewniają wygodę pisania w warunkach słabego oświetlenia. Slim Book Go ma wbudowany uchwyt do ołówka Apple Pencil, dzięki czemu można pracować szybciej i bardziej wydajnie, a jednocześnie bezpiecznie i wygodnie przechowywać go, gdy nie jest używany.

Cena i dostępność

Klawiatura ZAGG Slim Book Go dla Apple iPad o przekątnej wyświetlacza 9.7 cala będzie dostępna jeszcze w styczniu na stronie internetowej ZAGG.com oraz w wybranych sieciach handlowych za sugerowaną cenę detaliczną około 430 złotych.

Klawiatury ZAGG Slim Book Go dla 11 calowego iPada oraz iPada o przekątnej 12,9 cala trafią do sprzedaży na wiosnę. Będą dostępne m.in. na stronie ZAGG.com w sugerowanych cenach detalicznych odpowiednio około 470 złotych oraz około 560 złotych.