ZOJI Z7 i Ulefone Armor 2 - odporne smartfony

ZOJI Z7 został wyposażony w 5-calowy ekran o rozdzielczości HD, który pokryto odpornym na zarysowania szkłem Gorilla Glass 4. Atutem urządzenia jest grubość obudowy, która wynosi 11,9 mm. Tył wykonano z poliwęglanu, natomiast boki i ramkę otaczającą ekran - z wysokiej jakości metalu. Smartfon wspiera normę IP68, która gwarantuje odporność na skutki ciągłego zanurzenia w wodzie. Urządzenie z powodzeniem można też wystawić na działanie pyłów, m.in. piasku i kurzu.

Smartfon pracuje pod kontrolą czterordzeniowego układu MediaTek wspieranego przez 2 GB pamięci RAM. Na system operacyjny Android 6.0 Marshmallow i na pliki użytkownika przeznaczono 16 GB pamięci wewnętrznej. Za zasilanie podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 3000 mAh.

ZOJI Z7 został wyposażony w główny 13-megapikselowy aparat fotograficzny oraz przedni 5-megapikselowy. Smartfon posiada również umieszczony z tyłu czytnik linii papilarnych, który służy do odblokowywania urządzenia, a także weryfikacji tożsamości w aplikacjach.Obudowa modelu Ulefone Armor 2 została wykonana z mieszanki poliwęglanu, materiału TPU, włókna szklanego i metalu. Dzięki takiemu połączeniu konstrukcja jest odporna na upadki, wstrząsy i umożliwia pracę w temperaturach od -40 do 80 stopni Celsjusza. Ulefone Armor posiada obudowę z certyfikatem ochrony IP68, co oznacza, że jest w pełni odporny na wnikanie pyłu i może być zanurzony w wodzie na głębokość 1,5 metra przez godzinę. Urządzenie dysponuje dedykowanym przyciskiem SOS, po naciśnięciu którego smartfon automatycznie wyśle współrzędne geograficzne lub zadzwoni do wskazanych wcześniej kontaktów.

W telefonie zastosowano 5-calowy wyświetlacz HD SHARP, wykonany w technologii LTPS, który został pokryty szkłem Gorilla Glass 3. Urządzenie działa pod kontrolą jednostki MediaTek Helio P25, w której skład wchodzą cztery rdzenie Cortex-A72 o taktowaniu 2,6 GHz i cztery rdzenie Cortex-A53 o taktowaniu 1,6 GHz. Procesor jest wspierany przez układ graficzny Mali-T880 oraz 6 GB pamięci RAM. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 7 Nougat. Na oprogramowanie i pliki użytkownika przewidziano 64 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty MicroSD o kolejne 256 GB.

Ulefone Armor 2 został wyposażony w specjalistyczne moduły i czujniki - barometr, kompas, żyroskop i łączność NFC. Za odblokowywanie urządzenia i potwierdzanie tożsamości w aplikacjach odpowiada umieszczony pod ekranem czytnik linii papilarnych.

W urządzeniu zastosowano aparaty o rozdzielczości 16 i 13 megapikseli z diodą doświetlającą i przyciskiem spustu migawki. Bateria o pojemności 4700 mAh pozwala na 640 godzin czuwania i 20 godzin rozmów telefonicznych. Dzięki technologii PE+2.0, czas pełnego ładowania akumulatora wynosi 120 godzin.

Producent zadbał o to, aby smartfon umożliwiał łączność w dowolnej części świata. Urządzenie wspiera 27 różnych częstotliwości (w tym LTE m.in. w paśmie 800).

Sugerowana cena detaliczna ZOJI Z7 wynosi 499 PLN brutto, natomiast Ulefone Armor 2 został wyceniony na 1399 PLN brutto. Urządzenia są objęte 24-miesięczną gwarancją realizowaną na terenie kraju. ZOJI Z7 jest dostępny w kolorze czarnym, zielonym i pomarańczowym. Ulefone Armor 2 można nabyć w ciemnoszarym i złotym wariancie kolorystycznym.