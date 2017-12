ZOWIE RL2455T i RL2755T – monitory do e-Sportu

Specjalne tryby gier

Monitory z serii RL projektowane są z myślą o potrzebach graczy konsolowych i zoptymalizowane m.in. dla takich tytułów jak: COD, Halo, Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Pokken i FIFA. Monitory wyposażone są w zdefiniowane różne zestawy ustawień - trybów - dla różnych gier FPS i FTG. Zmiana trybu ustawień następuje po naciśnięciu jednego klawisza skrótu.

Flicker Free i Low Blue Light

Długotrwałe granie - koncentracja wzroku na monitorze - może powodować zmęczenie wzroku. Niepożądane efekty minimalizują: niemigoczące podświetlanie ekranu przy każdej jego jasności (Flicker Free) i zmniejszona emisja niebieskiej składowej widma światła białego (Low Blue Light).

Black eQalizer - więcej szczegółów w cieniach

Funkcja Black eQualizer „rozjaśnia" cienie czyli pozwala widzieć więcej szczegółów w ciemnych partiach np. pola walki nie powodując jednocześnie „wypalania" szczegółów w najjaśniejszych partiach obrazu.

Regulowana wysokość ekranu

Precyzyjne dostosowanie położenia ekranu do upodobań i przyzwyczajenia gracza umożliwia płynna, bezstopniowa regulacja położenia ekranu w pionie (w zakresie 130 mm), pochylenia ekranu od -5 do +20° (przód-tył) i obrotu od -45° do +45° (prawo-lewo), a także ustawienia w pionie (pivot). Monitory można również zamontować na ścianie korzystając z uchwytu zgodnego ze standardem VESA 100 (trzeba dokupić).

Cena i gwarancja

Obydwa monitory obejmuje 36 miesięczna gwarancja producenta typu door-to-door. Sugerowana cena detaliczna RL2455T - 859 zł, a RL2455T - 1159 zł.