ZTE Blade A520 dostępny w sieci Plus

ZTE Blade A520 jest przedstawicielem serii Blade, która w katalogu produktów marki ZTE oznacza telefony o przystępnej cenie dla klienta, który jednocześnie oczekuje produktu dobrej jakości i dobrej specyfikacji.

Nowy model wyposażony został w ekran o przekątnej 5", który wyświetla nasycone kolory dzięki technologii IPS, a wszystko to w jakości HD. Model ten bazuje na najnowszej aktualnie dostępnej wersji systemu Android, wersji 7.0 Nougat. Za szybką pracę całego ekosystemu odpowiada wydajny 64-bitowy procesor Mediatek MT6737, oparty na 4 rdzeniach Cortex A53 i maksymalnej szybkości pracy do 1,25GHz. Procesor zapewnia optymalną pracę zarówno w grach, jak i w multimediach, pozwalając jednocześnie na wydłużenie czasu pracy baterii.

Zaawansowany aparat

Najjaśniejszym punktem tego modelu jest aparat fotograficzny, który wykonuje zdjęcia w rozdzielczości do 13Mpix. Jest on wyposażony w szybki AutoFocus i lampę doświetlającą LED. Co jednak najważniejsze, oprogramowanie aparatu wyposażono w rozbudowany tryb manualny, który bardziej zaawansowanym użytkownikom pozwala na dowolne konfigurowanie parametrów aparatu, po to by w zależności od potrzeb nadać zdjęciom bardziej indywidualny i artystyczny charakter. Możliwe jest korygowanie ustawień balansu bieli, wartości ISO, czasu migawki czy punktu ostrości - takie możliwości zarezerwowane do tej pory były dla znacznie droższych konstrukcji. Aby zdjęcia były zawsze wyraźne, a ostrość była ustawiona na najważniejsze dla nas obiekty, aparat wyposażono w funkcję „Dotknij i zrób zdjęcie". Działanie tej funkcji polega na tym, że po wskazaniu palcem obiektu telefon wyostrza zdjęcie tego obiektu i po ustawieniu ostrości automatycznie wykonuje zdjęcie. Filmy wideo nagrywane są natomiast w rozdzielczości HD 720p. Nie zapomniano również o miłośnikach selfie - przednia kamera wykonuje ostre i jasne zdjęcie korzystając z matrycy o rozdzielczości 5 Mpx.