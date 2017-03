ZTE Blade A520 w Polsce - 13 megapikseli w budżetowym smartfonie

ZTE Blade A520 jest przedstawicielem serii Blade, która w katalogu produktów marki ZTE oznacza telefony o przystępnej cenie dla klienta, który jednocześnie oczekuje produktu wysokiej jakości o dobrej specyfikacji.

Nowy model wyposażony został w ekran o przekątnej 5", który wyświetla nasycone kolory dzięki technologii IPS, a wszystko to w jakości HD. Model ten bazuje na najnowszej aktualnie dostępnej wersji systemu Android, wersji 7.0 Nougat. Za szybką pracę całego ekosystemu odpowiada 64-bitowy procesor Mediatek MT6737, oparty na 4 rdzeniach Cortex A53 i maksymalnej szybkości pracy do 1,25GHz. Procesor zapewnia optymalną pracę zarówno w grach, jak i w multimediach, pozwalając jednocześnie na wydłużenie czasu pracy na baterii.

Najjaśniejszym punktem tego modelu jest aparat fotograficzny, który wykonuje zdjęcia w rozdzielczości do 13 Mpix. Jest on wyposażony w szybki AutoFocus i lampę doświetlającą LED. Co jednak najważniejsze, oprogramowanie aparatu wyposażono w rozbudowany tryb manualny, który bardziej zaawansowanym użytkownikom pozwala na dowolne konfigurowanie parametrów aparatu, po to by w zależności od potrzeb nadać zdjęciom bardziej indywidualny i artystyczny charakter.

Aparat wyposażono w funkcję „Dotknij i zrób zdjęcie". Działanie tej funkcji polega na tym, że po wskazaniu palcem obiektu telefon wyostrza zdjęcie tego obiektu i po ustawieniu ostrości automatycznie wykonuje zdjęcie. Filmy wideo nagrywane są natomiast w rozdzielczości HD 720p. Nie zapomniano również o miłośnikach selfie - przednia kamera wykonuje ostre i jasne zdjęcie korzystając z matrycy o rozdzielczości 5 Mpx.

standardowym zestawie znajdują się słuchawki douszne z wbudowanym mikrofonem, które pozwalają na komfortowe słuchanie muzyki lub prowadzenie bezpiecznych rozmów podczas prowadzenia samochodu.

ZTE Blade A520 można kupić już za 1 zł w taryfach mix w sieci sprzedaży operatora PLAY. Smartfon dostępny jest w kolorze stalowo-szarym z efektem drapanego aluminium.

Specyfikacja ZTE Blade A520

Wydajność:

System operacyjny Android 7.0 Marshmallow

Procesor Mediatek MT6737, 4 rdzenie 64-bit 1.25GHz

1GB pamięci RAM, 8GB pamięci użytkownika, czytnik kart microSD do 128 GB

Dźwięk:

Technologia podbicia basów na słuchawkach

Wbudowany głośnik

Złącze słuchawkowe 3.5mm

Wysokiej jakości słuchawki w standardowym zestawie

Transmisja danych:

LTE kategorii 4 (150/50Mb/s), HSPA+ DC (42Mb/s), WCDMA, EDGE

Wi-Fi: 802.11b/g/n; Bluetooth 4.1

Jednoczesna obsługa dwóch kart SIM - Dual SIM

Odbiornik GPS

Złącze microUSB 2.0

Ekran:

5 cali, TFT z technologią IPS

Rozdzielczość HD 720x1280

Fotografia:

Główny aparat: 13 Mpix, Szybki AutoFocus, lampa doświetlająca LED

Nagrywanie wideo HD 720p

Rozbudowany tryb manualny - możliwość ręcznego ustawienia parametrów: Jasność, ISO, Balans bieli, Punkt ostrości i Szybkość migawki

Funkcja „Dotknij i zrób zdjęcie" - wybór palcem obiektu na którym ma być ustawiona ostrość i automatyczne wykonanie zdjęcia jak tylko ostrość zostanie ustawiona

Przedni aparat: 5 Mpix,

Bateria:

2400 mAh, wymienna,

Tryb długiej gotowości o niskim poborze energii.