ZTE Tempo Go – smartfon za 200 złotych

Smartfon ma mniej krzykliwy wygląd od urządzenia Nokii. Model Tempo Go został wykonany z tworzywa sztucznego, a jego obudowa ma kolor szary. Wyświetlacz urządzenia ma przekątną 5 cali i rozdzielczość 854×480 pikseli. Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 210, a pamięć RAM ma pojemność 1 GB.

Na pliki udostępniono 8 GB przestrzeni, którą można rozszerzyć o dodatkowe 32 GB na karcie pamięci. Do robienia zdjęć służy 5-megapikselowy aparat główny i 2-megapikselowy aparat do selfie. Wbudowany akumulator ma pojemność 2200 mAh. Zainstalowany system to Android Oreo w wersji Go, czyli uproszczonej.



Telefon został wyceniony na 60 dolarów, czyli w przeliczeniu około 200 złotych.