Za 70 funtów nie będziesz musiał bawić się z psem

Wyrzutnia dla psa

Jeżeli Wasz pies uwielbia aportować, wy jednak nie macie ochoty po raz kolejny rzucać piłką, z pomocą przyjdzie Wam sprzęt, który trafił do oferty sieci Aldi. To nic innego jak automatyczna wyrzutnia piłek tenisowych. Do urządzenia dołączone są trzy piłki, jednak można je zastąpić innymi o średnicy 6,5 cm.

Nawet pies się nauczy

Właściciel sam decyduje na jaką odległość piłka ma być wyrzucana (3, 7,5 lub 12 metrów), a co sprytniejszy uczy swojego czworonoga obsługi urządzenia. Nie jest to trudne do opanowania, dzięki czemu psy już same po złapaniu piłki wrzucają je do wyrzutni.

Gadżet kosztuje 70 funtów i jest dostępny tylko w sprzedaży online.

fot. Aldi