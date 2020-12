Za zdjęcia na Instagramie do więzienia

Groźna zabawa programem do obróbki zdjęć

Mieszkająca w Iranie Fatemeh Khishvand zdobyła pół miliona fanów w serwisie Instagram publikując zdjęcia, na których upodabniała się do znanej aktorki, jednak występującej w wersji zombie. Nie tylko miłośnicy ekstrawaganckich makijaży i zabaw programami do edycji zdjęć, zwrócili na nią uwagę. Profilem „Sarah Tabar", bo pod takim pseudonimem ukrywała się dziewczyna, zainteresował się również wymiar sprawiedliwości Islamskiej Republiki Iranu.

Skazana na więzienie

Nastolatka została aresztowana 5 października 2019 r. Zarzucono jej bluźnierstwo, podżeganie do przemocy, zarabianie w niedozwolony sposób oraz demoralizację młodzieży. Dziewczynę oskarżano także o przejście licznych operacji plastycznych w celu upodobnienia się do idolki. Jak sama Fatemeh zapewnia, zdjęcia to efekt makijażu oraz zabawy programem do edycji.

Jak donosi „The Guardian", nastolatka została wprawdzie oczyszczona z dwóch zarzutów, jednak irański sąd skazał ją na 10 lat więzienia. O jej uwolnienie stara się zespół prawników, który powołuje się na młody wiek w chwili popełnienia przestępstwa. Za dziewczyną wstawiła się również dziennikarka Masih Alinejad, która zaapelowała do samej Angeliny Jolie o pomoc.

Instagram to jedyna platforma społecznościowa, z jakiej można korzystać w Iranie. Facebook, Twitter oraz Telegram są tam bowiem uznane za nielegalne.

fot. Sarah Tabar