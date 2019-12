Zabierz swoje zdjęcia

Rozpoczynają się testy narzędzia, które pozwoli użytkownikom serwisu Facebook przenieść zgromadzone zdjęcia oraz materiały wideo na inne platformy – poinformowano w oficjalnym blogu sieci społecznościowej.

Na razie transferu da się dokonać do serwisu Zdjęcia Google. W przyszłości mają być obsługiwane także inne platformy (choć przedstawiciele Facebooka nie podali ani ich nazw, ani harmonogramu, zgodnie z którym miałyby one dołączyć do projektu).

Pilotażowy program testowy jest prowadzony w Irlandii – Facebook był tam ostatnio oskarżany o naruszenie obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów dotyczących poufności danych. Jak wynika z wpisu w blogu, nowa funkcja będzie dostępna na całym świecie w pierwszej połowie 2020 roku.

Sam projekt transferu danych jest prowadzony wspólnie przez Apple'a, Facebooka, Google'a, Microsoft i Twittera. Jego wdrożenie wynika choćby z konieczności dostosowania się do obowiązującego w Europie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zawiera między innymi zapis o „prawie do przenoszenia danych".

Podobne regulacje zostaną wprowadzone w przyszłym miesiącu w USA; na razie będą one obowiązywać tylko w stanie Kalifornia, ale Kongres Stanów Zjednoczonych pracuje nad ustawami o przenośności danych, które miałyby obowiązywać na terenie całego kraju.

fot. Pixabay