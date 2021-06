Żabka otwiera pierwszy w Polsce sklep bez personelu

Grosiki odchodzą w zapomnienie?

Podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich została otwarta nowa, bardzo nietypowa placówka Żabki. Jest to pierwszy w pełni bezobsługowy sklep tej sieci. Pomysł nawiązuje do inteligentnych punktów Amazon Go, które zadebiutowały w 2018 roku w USA. Co prawda nie jest to pierwsza tego typu placówka w Polsce (podobny eksperyment przeprowadził kiedyś Carrefour), ale Żabka jako pierwsza planuje uruchomienie kolejnych tego typu punktów na większą skalę. Kolejny sklep ma powstać w Warszawie. Docelowo punkty będą pojawiały się głównie w mniejszych miejscowościach, gdzie trudniej jest zatrudnić personel.

Kod-przepustka

Sklep będzie czynny 24 godziny na dobę, a żeby zrobić w nim zakupy, trzeba skorzystać z firmowej aplikacji, która będzie generować otwierające drzwi kody QR. Do sklepu wejdziemy przykładając kod do czytnika. Po przekroczeniu drzwi wystarczy zdjąć z półek potrzebne produkty i wyjść, nie martwiąc się koniecznością zapłaty na miejscu.

Pieniądze są pobierane z konta po czasie, gdy system kamer podsumuje dokonane zakupy. Produkty są identyfikowane przez oprogramowanie korzystające z mechanizmu deep learning, które porównuje stan półek przed i po wizycie klienta. Technologia opracowana przez AiFi już teraz rozpoznaje 300 różnego rodzaju artykułów sprzedawanych w sklepie. Autorzy systemu zapewniają, że nie pozwala on rozpoznawać twarzy i nie gromadzi żadnych danych dotyczących klientów.

Na podstawie analizy nagrań dokonanych przez sztuczną inteligencję wystawiany jest następnie paragon, który pojawia się w aplikacji Żappka. Pieniądze zostaną pobrane automatycznie z przypisanej przez użytkownika karty. Wykorzystanie monitoringu to główna różnica w porównaniu ze sklepami Amazona, które podsumowują zakupy na bieżąco, rozpoznając nabyte artykuły i liczbę sztuk dzięki wagom umieszczonym pod półkami.

fot. Żabka