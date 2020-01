Zaco Tiny T2 – naprawdę niewielki telefon

Do sprzedaży trafił właśnie kolejny model telefonu Zaco Tiny. Wersja T2 to nowe wydanie modelu z 2017 roku. Jak sama nazwa wskazuje, głównym atutem urządzenia ma być jego niewielki – w porównaniu do współczesnych smartfonów – rozmiar, a także niska masa. Urządzenie z pewnością zmieści się w każdej kieszeni: jego wymiary to 6,1x3x1,65 cm przy masie 31 gramów.

Ze względu na swój rozmiar Zaco Tiny T2 jest przeznaczony do podstawowych zadań, choć jego twórcom udało się zmieścić w niewielkiej obudowie nadajnik radiowy 3G, kamerę 0,3 Mpix, łączność Bluetooth, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz gniazdo na karty microSD. Znajdziemy na nim nawet parę preinstalowanych gier. Ekran ma przekątną 1 cala.

Wbudowana bateria ma zapewnić nawet tydzień pracy z dala od gniazdka przy codziennym użytkowaniu. Telefon trafi do sprzedaży już wiosną, został wyceniony na 130 dolarów (około 500 zł). Ci, którzy wsparli projekt na Kickstarterze, będą mogli kupić go w promocyjnej cenie za 59 dolarów (około 230 zł). Środki na projekt udało się zebrać w zaledwie jeden dzień.

fot. Zaco