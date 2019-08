Zaczęły się testy wersji beta Microsoft Edge

Wiosną Microsoft opublikował w ramach programu Insider pierwszą wersję Edge'a bazującą na Chromium. Teraz pora na kolejny krok – stabilną betę.

W niedalekiej przyszłości ma się zmienić nie tylko nazwa, ale przede wszystkim częstotliwość ukazywania się aktualizacji – większe będą pojawiały się co sześć tygodni, zamiast dotychczasowych, niemal codziennych, łatek. Ma to być ostatnia edycja testowa przeglądarki przed jej oficjalnym wydaniem (daty premiery jeszcze nie ujawniono). Do bety trafiły m.in. takie funkcje, jak dark mode, zapobieganie śledzeniu i dodatki zwiększające prędkości działania aplikacji.

Mimo tego, że mamy wciąż do czynienia z wczesną edycją, przeglądarka osiągnęła bardzo dobry wynik w naszym teście opublikowanym PC Formacie 5/2019. Szukajcie w kioskach!

fot. Microsoft