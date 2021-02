Zadowoleni użytkownicy Starlinka

Gdy nie osiągasz średniej krajowej

Pierwsi mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy mieli okazję przetestować oferowaną przez firmę SpaceX usługę satelitarnego dostępu do sieci Starlink twierdzą, że są w stanie osiągnąć prędkości transmisji przekraczające 200 Mb/s

Wsi spokojna, wsi wesoła

Z satelitarnych łączy są szczególnie zadowoleni mieszkańcy terenów wiejskich. Ofcom, brytyjski regulator telekomunikacyjny, poinformował w maju ubiegłego roku, że średnia przepustowość łącza internetowego w krajyu wynosi 71,8 Mb/s; tymczasem na wsi wartość ta jest ponad trzykrotnie mniejsza (wynosi 20 Mb/s). Poza tym według przedstawicieli Ofcomu aż do 190 tysięcy domów nie można dotrzeć z łączami szerokopasmowymi.

Przeciętny użytkownik Starlinka może z kolei liczyć na prędkość transmisji wynoszącą średnio 175 Mb/s. Rekordowa szybkość odnotowana w Wielkiej Brytanii wyniosła 215 Mb/s. Zainteresowanie systemem Starlink jest na terenach wiejskich bardzo duże – potencjalnych klientów nie zraża ani opłata wstępna w wysokości 439 funtów (za sprzęt i aktywację), ani miesięczny abonament w wysokości 89 funtów.

Będzie szybciej

Elon Musk, szef SpaceX, spodziewa się zwiększenia przepustowości łącza do 300 Mb/s jeszcze w bieżącym roku. Obecne prędkości są zapewniane przez około 1000 satelitów wyniesionych w przestrzeń kosmiczną. Docelową liczbą jest 12 tysięcy orbiterów. Zagwarantują one – zdaniem Muska – dostęp do szerokopasmowych łaczy wszystkim mieszkańcom Ziemi już w 2022 roku; z kolei do końca najbliższego grudnia usługa ma być zaoferowana „na większej części globu".

fot. SpaceX