Zajrzeli do ludzkiej komórki dzięki rzeczywistości wirtualnej

Współpraca Uniwersytetu w Cambridge i Lume VR

Oprogramowanie vLUME umożliwia wizualizowanie danych mikroskopowych w superrozdzielczości za pomocą rzeczywistości wirtualnej (virtual reality, VR). Opracowali je naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge we współpracy z firmą Lume VR, która zajmuje się oprogramowaniem do analizy obrazów 3D.

Metoda ta pozwala na dokładne zbadanie elementarnych cząstek ludzkiego ciała – nie tylko komórek, ale i pojedynczych białek. To otwiera nowe możliwości dla medycyny.

Świat w skali nano

Mikroskopia w superrozdzielczości pozwoliła naukowcom na obserwację procesów molekularnych zachodzących w ludzkim organizmie. Wciąż jednak brakowało sposobów na trójwymiarową wizualizację i analizę uzyskanych w ten sposób danych. Rozwiązaniem problemu okazała się VR.

Oprogramowanie vLUME, łączące rzeczywistość wirtualną z mikroskopią w superrozdzielczości, to nowe narzędzie do badania złożonych zbiorów danych. Dzięki niemu naukowcy uczestniczący w projekcie weszli do ludzkiej komórki pobranej z krwi i spojrzeli na nią od środka w VR.

Choroby pod lupą

Możliwość szczegółowego poznania najmniejszych cząstek ludzkiego organizmu oraz przeanalizowania ogromnych zbiorów danych biologicznych i medycznych (neuronów, komórek odpornościowych, komórek rakowych itd.) to szansa na odkrycie nowych zależności w powstawaniu i rozwoju wielu chorób.

Szczegóły na temat działania oprogramowania vLUME opisano w artykule na łamach „Nature Methods".

fot. Science in HD – Unsplash