Zakaz stosowania zerowych taryf

Stosowane powszechnie przez operatorów komórkowych zerowe taryfy na niektóre usługi internetowe naruszają zasadę neutralności sieci – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obowiązujące w całej Unii Europejskiej zasady neutralności sieci weszły w życie w 2016 roku. Zabraniają one m.in. traktować w sposób uprzywilejowany wybrane aplikacje (przykładowo, wymagać określonej przeglądarki WWW do odczytywania zawartości stron internetowych) oraz preferować konkretnych dostawców treści.

Operatorzy łączy sieciowych – zwłaszcza dostawcy usług komórkowych – powszechnie stosują jednak praktykę zerowych taryf (zero rating). Użytkownicy otrzymują w ramach abonamentu określoną pulę danych do wykorzystania, ale część ruchu nie jest rozliczana – przykładowo, połączenia z serwisami Facebook, Instagram czy YouTube albo z komunikatorami internetowymi traktowane są tak, jakby transmisja danych się nie odbywała.

Orzeczenie TSUE jest związane ze sprawą prowadzoną przez węgierski urząd ds. mediów i komunikacji przeciwko operatorowi Telenor. Firma oferowała klientom dwa pakiety usług. Pierwszy z nich przewidywał w ramach abonamentu możliwość pobierania 1 GB danych z pełną prędkością i ograniczenie szybkości transmisji po przekroczeniu limitu. Jednocześnie nie był naliczany ruch do serwisów Facebook, Instagram i Twitter; zerowymi taryfami objęto także korzystanie z aplikacji WhatsApp i Messenger. Nabywcy drugiego pakietu mogli z kolei bez ograniczeń łączyć się z wybranymi serwisami z muzyką (m.in. Deezer i Spotify).

