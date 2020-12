Zakaz współpracy z DJI

Teraz DJI

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych umieścił chińską firmę DJI na liście przedsiębiorstw, którym nie wolno dostarczać amerykańskich podzespołów ani licencjonować technologii.

Prawa człowieka i bezpieczeństwo

DJI jest jednym z największych na świecie producentów dronów wykorzystywanych do różnych zastosowań – od amatorskiego kręcenia filmów z powietrza po profesjonalne systemy nadzoru. Zarzuty stawiane przedsiębiorstwu koncentrują się na tym, że jefgo drony pomagają chińskim władzom łamać prawa człowieka – urządzenia są bowiem wykorzystywane m.in. w celu inwigilowania ludności ujgurskiej w prowincji Sinciang (Xinjiang).

Władze USA obawiają się również używania chińskich dronów na terenie kraju. Departament Spraw Wewnętrznych zapowiedział zatrzymanie eksploatacji własnej floty wyprodukowanych w Chinach dronów w celu sprawdzenia, czy nie mogą one być wykorzystywane do prowadzenia działalności szpiegowskiej. Z kolei w październiku Departament Sprawiedliwości zakazał kupowania dronów wyprodukowanych za granicą ze środków federalnych, przedstawiając te same obawy co resort spraw wewnętrznych. Do użytku rządowego dopuszczone są natomiast konstrukcje firmy Parrot, które uzyskały certyfikat Departamentu Obrony.

fot. DJI, Pete Linforth – Pixabay