Zakładki w nowym Outlooku

Outlook zyska nowe karty skrzynki odbiorczej.

Informacja o tym, że w Outlooku mogą się pojawić nowego funkcje, na razie jest nieoficjalna. Ale jeśli ta wiadomość się potwierdzi, to poprawiony program usprawni zarządzanie korespondencją. Pomysł polega na dodaniu do skrzynki odbiorczej takich zakładek jak biuletyny, promocje, społeczności. Wygląda też na to, że niektóre z nich będzie można ukrywać lub wyświetlać w zależności od indywidualnych preferencji.

Testy

Ponieważ funkcja ta nie jest jeszcze włączona, możliwe jest, że nie została jeszcze dostatecznie dopracowana. Interesująca może być równie kwestia tego, w jaki sposób opcja ta zostanie zaimplementowana w aplikacji na urządzenia przenośne.

fot. Muhammad Ribkhan – Pixabay