Zakrzywiony monitor dla graczy – AOC AG272FCX6

AG272FCX6 to unowocześniona wersja modelu AG272FCX. Głównymi różnicami są zwiększone odświeżanie ekranu - z 144 Hz do 165 Hz oraz obniżona cena - z 1 939 zł do 1 499 zł.

Nowa propozycja od AOC bazuje na zakrzywionej, 27-calowej matrycy VA. Monitor wyświetla obraz o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i czasie reakcji na poziomie 4 ms. Ponadto wspiera on technologię AMD FreeSync, która minimalizuje efekt rozrywania obrazu.

AG272FCX6 opiera się na solidnej metalowej stopie Ergo Base. Zapewnia ona regulację wysokości panelu, kąta jego pochylenia oraz możliwość obrotu. Ponadto stopę wyposażono w rączkę do wygodnego przenoszenia urządzenia.

Monitor został wyposażony w podświetlenie dolnej oraz tylnej części obudowy. Użytkownik ma do wyboru trzy kolory iluminacji - zielony, czerwony lub niebieski. Istnieje również możliwość wyłączenia diod.

Cena i dostępność:

Sugerowana cena detaliczna AOC AG272FCX6 wynosi 1 499 PLN.