Zakupy w TikToku

Idea Hashtag Challenge Plus jest prosta. Właściciele marki, którą trzeba wypromować wymyślają motyw przewodni wyzwania i zachęcają tiktokowców do udziału w zabawie. Do tego potrzebny jest jeszcze hashtag. Choć takie wyzwania nie są czymś nowatorskim, dzięki nowej funkcji użytkownicy TikToka będą mogli przy okazji skorzystać z możliwości zrobienia zakupów bez wyłączania aplikacji.

Według AdWeek, pierwszą firmą, która skorzystała z Hashtag Challenge Plus był Kroger – największa sieć sklepów spożywczych w USA. Prowadzona przez nią akcja polegała na publikowaniu z hashtagiem #TransformUrDorm pomysłów na metamorfozę pokoju w akademiku. Na stronie wyzwania można było skorzystać z przycisku "Shop Now" i przejść do sklepowej witryny Krogera. Obecnie TikTok nie dysponuje własną platformą zakupową, ale to może się zmienić, jeśli pomysł odniesie sukces.

Pójście w kierunku e-commerce jest bardzo śmiałym ruchem jak na aplikację, która niedawno obchodziła swoje pierwsze urodziny. W ciągu roku TikTok odniósł duży sukces wśród młodzieży, tworząc w internecie rzadko spotykaną przestrzeń wolną od reklam. Pokolenie Z, główni odbiorcy platformy, to łakomy kąsek dla właścicieli marek korzystających z reklam celowanych i pracy influencerów, zatem aplikacja może wkrótce podzielić los Instagrama, który po 2013 przeżył marketingowe oblężenie.

fot. 123RF