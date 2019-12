Zalewa nas morze spamu

Według raportu opublikowanego dzisiaj (3.12) przez Truecaller wiadomości typu spam zalewają użytkowników smartfonów oraz internet w zastraszającym tempie. Dane zebrane od stycznia do listopada tego roku wykazały, że ilość spamu docierającego do osób korzystających ze smartfonów wzrosła o 18% w odniesieniu do roku 2018. W liczbach oznacza to 26 miliardów połączeń telefonicznych typu spam, które globalnie atakowały ludzi korzystających z telefonów. I będzie ona jeszcze większa, zważywszy na fakt, że badaniami objęto niepełny rok. Samych SMS-ów z fałszywymi ofertami dostarczono około 9 miliardów.

Jeszcze inny raport Truecaller na temat spamu i oszustów, którzy posługują się fałszywymi wiadomościami i połączeniami w celu zachęcenia ludzi do inwestowania, pokazuje, że w tym roku aż 43 miliony Amerykanów dały się namówić na nieprawdziwe oferty, co przyniosło łącznie 10,5 miliarda dolarów strat. Swoją drogą, intrygująca jest skuteczność mechanizmów naciągania na oferty z nieznanych numerów telefonów – czy to poprzez rozmowę telefoniczną, czy za pośrednictwem otrzymywanych wiadomości SMS.

Pomimo wysiłków władz i różnego rodzaju jednostek zajmujących się bezpieczeństwem w sieci wiadomości typu spam mają się dobrze i przenikają przez wszelkie zabezpieczenia, niezależnie od tego, czy chodzi o internet czy sieci telefoniczne. Generowane przez spamerów szkody, a przede wszystkim straty finansowe, są alarmujące.

fot. Truecaller