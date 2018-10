Zalman - budżetowa obudowa Midi Tower S2

Urządzenie wyposażono w przedni panel mający ułatwić poprawną wentylację, dwa filtry przeciwkurzowe (z mocowaniem na magnes) znajdujące się na górze i dole oraz boczne okno. Ponadto w S2 dostępnych jest siedem slotów na karty rozszerzeń PCI. Wymiary obudowy to 412x189x451 cm, jej waga wynosi 3,9 kg. Całość wykonano ze stali, a przezroczysty panel boczny z akrylu.

W środku Zalmana S2 możemy zainstalować płyty główne w formatach: ATX, mATX, Mini-ITX. Pozwala ona również na montaż karty graficznej o długości do 330 mm, coolera procesora o wysokości do 150 mm i zasilacza do 180 mm. Na nośniki danych zostały przeznaczone 4 zatoki - dwie 3,5" lub 2,5" oraz kolejne dwie dostępne wyłącznie dla dysków 2,5". W nowym modelu znalazła się przestrzeń dla maksymalnie ośmiu wentylatorów w tym jeden 120 mm preinstalowany na tyle.

Pozostałe siedem użytkownik może zamontować w następującej konfiguracji: przód 3x120 mm; góra 2x120 mm oraz dół 2x120 mm. Nie zabrakło również miejsca dla chłodzenia wodnego i możliwości montażu dwóch radiatorów: na przedzie 120/240 mm oraz na tyle 120 mm.

Jak zapewnia producent, S2 to solidna i przemyślana obudowa. Świadczyć ma o tym perforowana konstrukcja przedniego panelu pozwalająca stworzyć wewnątrz obudowy bardzo dobre warunki termiczne. Na przedzie obudowy znajduje się standardowy zestaw portów: trzy USB, z czego jeden w standardzie 3.0, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, przycisk I/O oraz reset.

Obudowa ma być dostępna w Polsce w IV kwartale b.r., a jej cena będzie wynosić ok. 135 zł.

Specyfikacja:



• Standard Midi-ATX

• Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 150 mm

• Maksymalna długość karty graficznej: 330 mm

• Maksymalna długość zasilacza: 180 mm

• Liczba slotów PCI z tyłu: 7

• Liczba zatok na dyski: 4 (2x3,5" + 2x2,5")

• Maksymalna liczba wentylatorów: 8 (w tym jeden preinstalowany)

• Kompatybilne radiatory chłodzenia wodnego: 120 mm / 240 mm

• Okno na bocznym panelu

• Dwa filtry przeciwkurzowe na magnesach

• Wymiary: 412x189x451 mm

• Waga: 3,9 kg