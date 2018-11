Zalman - mysz dla oszczędnych graczy

Mysz oznaczona jako Zalman ZM-GM5 to model przeznaczony dla graczy, oczekujących komfortowego w użytkowaniu urządzenia, które zachowa rozsądną cenę i wysoką jakość wykonania, przy wyraźnie gamingowym designie. Zadanie niełatwe, ale Zalmanowi udało się sprostać wyzwaniu.

Podstawą działania myszy jest sensor. To on odpowiada za precyzję działania i szybkość reagowania na ruch myszą. Model ZM-GM5 zbudowany jest wokół docenianego w tym segmencie czujnika optycznego Pixart A3050 o rozdzielczości 4000 DPI. Pozwala on na skuteczną rywalizację w grach, przy wykorzystaniu różnego rodzaju podkładek.

Gamingowy design myszy ZM-GM5 zapewnia konfigurowalne podświetlenie LED RGB. Producent zadbał także o odpowiednią liczbę przycisków, których w nowej konstrukcji Zalmana mamy łącznie 9. Dzięki dołączonemu oprogramowaniu możemy modyfikować oba te elementy: od koloru i trybu podświetlenia, po działanie przycisków.

Mysz ma być dostępna w sprzedaży w grudniu b.r. a jej cenę ustalono na ok. 95 zł.