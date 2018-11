Zalman - obudowa dla mniej wymagających

Obudowa S3 jest standardowym Middle Tower. Rozmiarowo jest to najmniejsza (wraz z modelem S2) obudowa zaprezentowana przez tego producenta. Model S3 znajdzie zastosowanie w biurze i mniej wymagających komputerach dla graczy. Konstrukcja jest wykonana z tworzywa sztucznego i elementów metalowych. To co ją wyróżnia to przezroczysta szyba z boku wykonana z akrylu oraz prosty i stonowany design.

Z przodu obudowy zostały zamontowane dwa wloty powietrza - z prawej i lewej strony. Na dole i na górze zamontowano filtr przeciwkurzowy, który ma zabezpieczyć podzespoły komputera. Na panelu sterowania umiejscowiono jeden port USB 3.0 i dwa porty USB 2.0, przycisk I/O, reset oraz gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe. Front wykonany ze szczotkowanego aluminium wraz przezroczystym panelem bocznym doskonale współgra z resztą kompozycji.

Obudowa Zalman S3 została wyceniona na ok. 139 zł. Produkt ma być dostępny w sprzedaży w grudniu b.r.