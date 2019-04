Zalman X3 - minimalizm i elegancja

Obudowy Zalmana z rodziny Z to popularne rozwiązania skierowane do użytkowników o zróżnicowanych potrzebach. Wraz z nowym rokiem firma postanowiła jednak nieco odświeżyć i rozszerzyć swoją ofertę. Obudowa X3 ma szansę przemówić do wyobraźni przede wszystkim entuzjastów komputerowych technologii.