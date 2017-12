Zalman ZM-GP2 Meteor – ważne na czym pracujesz i grasz

Chociaż na tle klawiatury, głośników, słuchawek, myszy czy też samego komputera jest stosunkowo niewielkim wydatkiem, warto pomyśleć o niej jak o równorzędnym czynniku wpływającym na komfort grania. Podkładka Zalman ZM-GP2 Meteor to produkt opracowany właśnie z myślą o graczach.

Podkładka to tylko z pozoru prosta rzecz. Jednak nikt, kto miał okazję grać z użyciem dobrej klasy powierzchni, nie wróci do kiepskich, plastikowych mousepadów, nie wspominając nawet o czystym blacie biurka. Dla tych właśnie, wymagających użytkowników, koreański producent systemów chłodzenia, obudów i akcesoriów, firma Zalman, wprowadziła do oferty model ZM-GP2 Meteor. Nie jest to jednak zwyczajna podkładka. Na ZM-GP2 Meteor zmieścimy bowiem nie tylko mysz ale i klawiaturę.

Jaka korzyść płynie z posiadania tak dużej podkładki? Przede wszystkim wygoda. Grając, pisząc czy pracując mamy dłonie cały czas wsparte nie o twardy blat stołu, a bardziej miękką powierzchnię ZM-GP2 Meteor. Wykonana z mikrofibry i multispandexu, wzmocniona od spodu gumą, starannie obszyta na brzegach podkładka nie ogranicza ruchu myszy, sprzyjając jednocześnie precyzji sensora. Przy tych gabarytach ZM-GP2 Meteor nie musimy się też obawiać, że w trakcie rozgrywki wyjedziemy myszą wprost na blat biurka.

Produkt ma być wkrótce dostępny w Polsce.