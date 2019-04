Zalman wprowadza ultra ciche chłodzenie dla CPU

Nowy model chłodzenia stworzony przez południowokoreańską firmę z pewnością ucieszy fanów jasnych wnętrz obudów. Solidny radiator z jasnego metalu, wspierający się na miedzianych heat-pipe'ach, otoczony jest barwioną na biało osłoną, której towarzyszą dwa białe wentylatory z wbudowanym podświetleniem, a jakże, koloru białego. Cooler Zalman CNPS10X Optima II może jednak emitować światło innych kolorów, a to za sprawą umieszczonych w górnej części osłony diod LED RGB. Jednak efektowny wygląd to nie wszystko.

W przypadku nowego coolera mamy do czynienia nie tylko z dość masywnym i wysokim (160 mm) radiatorem, ale także z umieszczonymi na nim dwoma wentylatorami 120 mm. Wykonano je zgodnie z opatentowanym przez Zalmana wzorem "Dual Blade Fan". Odpowiednie ułożenie łopatek pozwala na lepsze ukierunkowanie przepływu powietrza. Obracając się ze swoją maksymalną prędkością (czyli około 1500 obrotów na minutę), wytwarzają dźwięk o ciśnieniu akustycznym 27 dB. To mniej niż tzw. szum tła w niewielkim mieście. Jest to m.in. zasługa łożysk hydraulicznych, wyraźnie cichszych niż np. popularne łożyska kulkowe. By zminimalizować drgania, producent zastosował gumowe nakładki na mocowaniu wentylatorów.

Zalman CNPS10X Optima II posiada także sprytnie zaprojektowaną płytkę, którą styka się z IHS'em procesora. Wykorzystuje ona rozwiązanie nazwane Direct Touch Heatpipes, a więc ciepłowody stykają się bezpośrednio z powierzchnią rozpraszacza ciepła procesora. To pozwala na szybszy transfer ciepła do radiatora.

Cena chłodzenia Zalman CNPS 10X Optima II ma wynosić ok. 149 zł.