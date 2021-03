Zamiast psa i laski

Z laptopem w plecaku

Zespół naukowców z uniwersytetu stanowego w Georgii opracował inteligentny zestaw pozwalający poruszać się osobom niewidomym lub niedowidzącym bez pomocy przewodnika, psa albo laski.

Przeczyta i ostrzeże

Pomoc w samodzielnym poruszaniu się ma zapewnić zestaw złożony z laptopa, na którym działa system sztucznej inteligencji wykorzystujący cyfrowe kamery OaK-D firmy Luxonis oraz produkowane przez Intela procesory wizyjne (VPU) Movidius. Chipy takie są projektowane z myślą o środowiskach sztucznej inteligencji typu Edge AI, czyli niewymagających połączenia z internetem (dane nie są przetwarzane w chmurze, lecz samym układzie – pozwala to uniknąć opóźnień związanych z przesyłaniem informacji do i z sieci). Cały elektroniczny przewodnik mieści się w zwykłym, niezbyt dużym plecaku.

System sztucznej inteligencji został przeszkolony w rozpoznawaniu przeszkód na trasie (pojazdów, nieruchomych obiektów i poruszających się ludzi), a także znaków drogowych. Potrafi on także odczytywać słowa i przekazywać użytkownikowi komunikaty takie jak „uwaga, ślisko!" albo podobne. W plecaku znajduje się także moduł GPS i odbiornik podłączony do mikrofonu (za pośrednictwem którego osoba niewidoma porozumiewa się z systemem wydając polecenia głosowe). Zestawu słuchawkowy Bluetooth służy użytkownikowi do odbierania z systemu informacji i wskazówek pozwalających poruszać się bez cudzej pomocy.

fot. Intel